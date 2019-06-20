В Анапе от курортного сбора с начала года в бюджет поступило около 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-20T12:27:24+03:00

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В прошлом году на территории региона впервые стартовал эксперимент по введению курортного сбора. С 16 июля по 31 декабря 2018 года в Фонд развития курортной инфраструктуры от Анапы поступило 20,4 миллиона рублей. В текущем году план составляет 25,1 миллионов рублей. По состоянию на июнь собрано уже 4,9 миллиона рублей.

- За счет средств курортного сбора благоустроят центральную набережную Анапы с объемом финансирования 47 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Также пройдет открытый конкурс на лучший эскизный проект благоустройства зон отдыха. Они должны работать на улучшение облика Анапы, отражать историю и культурное наследие античного города. За счет средств курортного сбора будут развивать курортную инфраструктуру в селах Витязево и Сукко, где отдыхает много туристов.

Напомним, в Сочи состоится Фестиваль регионов России. Он познакомит местных жителей и гостей города со знаковыми проектами театров страны.

ИСТОЧНИК KP.RU