2019-06-20T12:27:24+03:00
Общество

В Анапе от курортного сбора с начала года в бюджет поступило около 5 миллионов рублей

Вскоре пройдет открытый конкурс на лучший эскизный проект зон отдыха
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
Изменить размер текста:

В прошлом году на территории региона впервые стартовал эксперимент по введению курортного сбора. С 16 июля по 31 декабря 2018 года в Фонд развития курортной инфраструктуры от Анапы поступило 20,4 миллиона рублей. В текущем году план составляет 25,1 миллионов рублей. По состоянию на июнь собрано уже 4,9 миллиона рублей.

- За счет средств курортного сбора благоустроят центральную набережную Анапы с объемом финансирования 47 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Также пройдет открытый конкурс на лучший эскизный проект благоустройства зон отдыха. Они должны работать на улучшение облика Анапы, отражать историю и культурное наследие античного города. За счет средств курортного сбора будут развивать курортную инфраструктуру в селах Витязево и Сукко, где отдыхает много туристов.

Напомним, в Сочи состоится Фестиваль регионов России. Он познакомит местных жителей и гостей города со знаковыми проектами театров страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани упали доходы от игорного бизнеса
Краснодар станет участником акции «Горсть Памяти»
Жителя Краснодарского края будут судить за хранение наркотиков
На Кубани одним миллионером стало больше
Тысячи свечей: в Краснодаре 22 июня отметят День памяти и скорби
Два кубанских медика стали победителями Всероссийского конкурса врачей
В Тимашевском районе женщина во время ссоры зарезала сожителя
Представители Кубани успешно выступили на Кубке мира по кикбоксингу
Жителей курортов, сдающих жилье туристам, тоже обяжут платить сбор
В Краснодаре застройщики обманули 100 дольщиков на 500 миллионов рублей
В 2019 году на Кубани модернизируют семь кинотеатров
В Апшеронске мужчина украл велосипед
Житель Сочи сел в тюрьму на 5 лет за «соль»
В Динском районе фирму оштрафуют за коррупционное правонарушение
На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за жары
Председатель Верховного Суда РФ посетил Третий апелляционный суд общей юрисдикции Сочи
В Кавказском районе задержали мужчину, который обворовывал местных жителей
Сквер «Пограничников» Краснодара оборудуют спортивной площадкой
Спасатели помогли 62-летнему сочинцу, которого зажало в авто после ДТП
На Кубани в лобовом столкновении автомобилей погибли два человека
Погода в Краснодарском крае 20-21 июня 2019: воздух прогреется до +36
На Кубани усилят меры безопасности на дорогах
Температура воды в Черном море 20 июня 2019: комфортнее всего купаться в Туапсе и Джубге
В Сочи состоится Фестиваль регионов России
На Кубани 22 июня пройдут бесплатные экскурсии по местам связанным с историей ВОВ
Алексей Шипилов стал председателем Краснодарского краевого суда