В Краснодаре застройщики обманули 100 дольщиков на 500 миллионов рублей
В Краснодаре завели уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Москвы - учредителя и фактического руководителя ООО ЖК «Арс-Аврора». Органами предварительного следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Соучастник этого преступления, который также является учредителем организации, еще находится в розыске.
Злоумышленники с ноября 2013 года по май 2016 года заключали с гражданами договоры долевого участия по возведению многоэтажки, расположенной на Дзержинского, 95. Застройщики взятые на себя обязательства не выполнили, часть денег похитили. До сих пор многоквартирный жилой дом не достроен.
- От действий обвиняемых пострадало более 100 человек, которым причинен ущерб на сумму более 500 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU