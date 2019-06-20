2019-06-20T12:40:15+03:00
Происшествия

В Краснодаре застройщики обманули 100 дольщиков на 500 миллионов рублей

Одного уже заключили под стражу
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре застройщики обманули 100 дольщиков на 500 миллионов рублейВ Краснодаре застройщики обманули 100 дольщиков на 500 миллионов рублейФото: Архив "КП"
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В Краснодаре завели уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Москвы - учредителя и фактического руководителя ООО ЖК «Арс-Аврора». Органами предварительного следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Соучастник этого преступления, который также является учредителем организации, еще находится в розыске.

Злоумышленники с ноября 2013 года по май 2016 года заключали с гражданами договоры долевого участия по возведению многоэтажки, расположенной на Дзержинского, 95. Застройщики взятые на себя обязательства не выполнили, часть денег похитили. До сих пор многоквартирный жилой дом не достроен.

- От действий обвиняемых пострадало более 100 человек, которым причинен ущерб на сумму более 500 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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