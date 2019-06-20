2019-06-20T15:25:02+03:00
Общество

Жителей курортов, сдающих жилье туристам, тоже обяжут платить сбор

В правительстве РФ планируют вывести из тени зарабатывающих на отдыхающих частников
Ева Мур@kp_kuban
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Частников выведут из тениЧастников выведут из тениФото: Олег УКЛАДОВ
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Частников, сдающих жилье отдыхающим на курортах Краснодарского края, собираются легализовать и обязать платить сбор за каждого постояльца. Такую инициативу рассматривают в Минкавказе, рассказал журналистам глава министерства Сергей Чеботарев.

Сейчас курортный сбор взимается только с официальных отелей и хостелов. Они пополняют бюджеты курортных муниципалитетов , а вот частники остаются в тени.

- Всем, кто сдает жилье, не имея никакой налоговой нагрузки, должны зарегистрироваться в приложении для самозанятых и с минимальными издержками заниматься легальным бизнесом, - сообщили в ведомстве.

Между тем, в Анапе с начала года собрали уже 5 миллионов рублей и планируют потратить их на обустройство местной инфраструктуры.

Таким образом, специалисты туриндустрии в России сошлись во мнении, что оставляя частников вне закона о курортном сборе лишает эту сферу здоровой конкуренции. И менять эту ситуацию необходимо.

Правда, о сроках реализации данной инициативы речи пока не ведется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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