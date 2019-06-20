Жителей курортов, сдающих жилье туристам, тоже обяжут платить сбор
Частников, сдающих жилье отдыхающим на курортах Краснодарского края, собираются легализовать и обязать платить сбор за каждого постояльца. Такую инициативу рассматривают в Минкавказе, рассказал журналистам глава министерства Сергей Чеботарев.
Сейчас курортный сбор взимается только с официальных отелей и хостелов. Они пополняют бюджеты курортных муниципалитетов , а вот частники остаются в тени.
- Всем, кто сдает жилье, не имея никакой налоговой нагрузки, должны зарегистрироваться в приложении для самозанятых и с минимальными издержками заниматься легальным бизнесом, - сообщили в ведомстве.
Между тем, в Анапе с начала года собрали уже 5 миллионов рублей и планируют потратить их на обустройство местной инфраструктуры.
Таким образом, специалисты туриндустрии в России сошлись во мнении, что оставляя частников вне закона о курортном сборе лишает эту сферу здоровой конкуренции. И менять эту ситуацию необходимо.
Правда, о сроках реализации данной инициативы речи пока не ведется.
ИСТОЧНИК KP.RU