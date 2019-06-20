2019-06-20T13:03:23+03:00
Спорт

Представители Кубани успешно выступили на Кубке мира по кикбоксингу

Все пять спортсменов завоевали награды
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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В этом году турнир, который проходил итальянском Римини, побил рекорд по количеству участников. В различных разделах кикбоксинга, весовых и возрастных категориях выступили почти две тысячи бойцов из 35 стран планеты.

- В составе национальной сборной за награды состязаний бились пять представителей Кубани – краснодарцы Алексей Кучеренко, Никита Леонтьев, Вадим Ширимет, Николай Лазариди и новороссийская спортсменка Марина Попова, - сообщили в пресс-службе минспорта Кубани.

По итогам поединков все кубанцы завоевали награды. «Золото» на счету Кучеренко, Леонтьева и Поповой. В активе Ширимета и Лазариди «серебро» и «бронза» соответственно.

Напомним, Данил Спасибо из Сочи взял «золото» национального первенства по теннису. За награды боролись спортсмены в возрасте до 19 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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