В Тимашевском районе женщина во время ссоры зарезала сожителя

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-20T13:24:04+03:00

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В Тимашевском районе 34-летняя местная жительница подозревается в убийстве 40-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Сожители проживали в одном из домов на улице Набережной в станице Переяславской Брюховецкого района. Вечером 16 июня женщина во дворе готовила кушать. В это время пришел ее сожитель, который был пьян. Он начал оскорблять сожительницу и ударил ее ладонью по голове.

- Женщина не выдержала, взяла нож и ударила им область грудной клетки оппонента. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Женщина вызвала бригаду скорой помощи и правоохранителей. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU