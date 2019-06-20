Два кубанских медика стали победителями Всероссийского конкурса врачей

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-20T13:50:22+03:00

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Всего из 60 субъектов РФ этом году на Всероссийский конкурс врачей поступило почти шестьсот работ по 29 номинациям. Итоги подвели в министерстве здравоохранения страны. В число победителей вошли два представителя Краснодарского края.

- Второе место в номинации «Лучший офтальмолог» присуждено Виктору Семыкину, заведующему отделением городской больницы № 4 Сочи. Среди всех инфекционистов страны третье место заняла заведующая отделением краевой специализированной клинической инфекционной больницы Ольга Ковалевская, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За это они получат денежное поощрение.

Как сообщили в минздраве края за последние пять лет более 20 кубанских медработников становились победителями всероссийского конкурса.

В 2018 году лучшим неонатологом России была признана врач ДККБ Ольга Шишкина. Также были отмечены педиатр этой больницы Ирина Жданова и работник станции скорой медпомощи в Армавире Ирина Борисенко.

Напомним, краснодарские врачи применили уникальную методику и спасли беременную с опасной патологией. Сейчас девушка и ее малыш абсолютно здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU