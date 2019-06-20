Тысячи свечей: в Краснодаре 22 июня отметят День памяти и скорби

СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-20T14:20:39+03:00

Горожане соберутся на Главной городской площади и пройдут к Вечному огню

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В субботу, в годовщину начала Великой Отечественной войны, краснодарцы отметят День памяти и скорби. Ранним утром горожане зажгут свечи и пройдут к Вечному огню, где пройдет траурный реквием.

- Учащиеся и студенты, представители молодежных общественных объединений города, сотрудники предприятий и организаций, жители Краснодара пройдут колонной с зажженными свечами по улице Красной от Главной городской площади до улицы Северной и далее - к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на площади Памяти Героев, - рассказали в администрации Краснодара.

Всех желающих принять участие в шествии приглашают на Главную городскую площадь в 3:30. А к 4 часам колонны прибудут к Вечному огню.

Кроме того, в День памяти и скорби, 22 июня, ровно в 12:00 краевой центр присоединится к Всекубанской минуте молчания.

А перед этим у Вечного огня на площади Памяти Героев пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов.

22 июня будут приспущены государственные флаги РФ, флаги Кубани и Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU