2019-06-20T14:56:24+03:00
Общество

На Кубани одним миллионером стало больше

Еще один житель региона выиграл крупную сумму в лотерею
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Подведены результаты очередного розыгрыша «Гослото «4 из 20». Благодаря счастливым билетам девять участников стали миллионерами. Среди них – житель Краснодарского края, который стал обладателем суммы, превысившей 1 млн 200 тысяч рублей.

- Также миллионерами стали жители Владикавказа, Ростовской области, Мордовии и Москвы, - добавили организаторы лотереи.

Стоит отметить, что фортуна стала чаще улыбаться жителям Краснодарского края. Так 11 июня, неизвестный счастливчик выиграл 5 480 112 рублей. А через 4 дня – 15 числа еще один кубанец стал обладателем приза в размере 11 484 048 рублей.

Вообще же, с начала 2019 года Краснодарском крае появилось 27 лотерейных миллионеров.

Напомним, в 2018 году имя жителя краевой столицы, который выиграл 75 млн рублей, стало известно всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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