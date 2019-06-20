На Кубани одним миллионером стало больше
Подведены результаты очередного розыгрыша «Гослото «4 из 20». Благодаря счастливым билетам девять участников стали миллионерами. Среди них – житель Краснодарского края, который стал обладателем суммы, превысившей 1 млн 200 тысяч рублей.
- Также миллионерами стали жители Владикавказа, Ростовской области, Мордовии и Москвы, - добавили организаторы лотереи.
Стоит отметить, что фортуна стала чаще улыбаться жителям Краснодарского края. Так 11 июня, неизвестный счастливчик выиграл 5 480 112 рублей. А через 4 дня – 15 числа еще один кубанец стал обладателем приза в размере 11 484 048 рублей.
Вообще же, с начала 2019 года Краснодарском крае появилось 27 лотерейных миллионеров.
Напомним, в 2018 году имя жителя краевой столицы, который выиграл 75 млн рублей, стало известно всей стране.
ИСТОЧНИК KP.RU