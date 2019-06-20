2019-06-20T15:12:31+03:00
Происшествия

Жителя Краснодарского края будут судить за хранение наркотиков

Он нарвал дикой конопли у железнодорожного полотна
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Белореченская транспортная прокуратура направила в суд для рассмотрение по существу уголовное дело, возбужденное в отношении 30-летнего жителя пос. Родники. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта.

- Как следует из материалов дела, мужчина обнаружил дикорастущую коноплю на перегоне железнодорожных станций Майкоп – Тульская в г. Майкопе Республики Адыгея. Он оборвал листья, высушил и забрал с собой, пересыпав в бумажный сверток. С ним он и был задержан сотрудниками транспортной полиции за переход железнодорожных путей в неположенном месте, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Обвиняемый активно сотрудничал со следствием, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время его дело рассмотрит Майкопский городской суд. Максимальное наказание, предусмотренное за данное правонарушение – 3 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани упали доходы от игорного бизнеса
Краснодар станет участником акции «Горсть Памяти»
На Кубани одним миллионером стало больше
Тысячи свечей: в Краснодаре 22 июня отметят День памяти и скорби
Два кубанских медика стали победителями Всероссийского конкурса врачей
В Тимашевском районе женщина во время ссоры зарезала сожителя
Представители Кубани успешно выступили на Кубке мира по кикбоксингу
Жителей курортов, сдающих жилье туристам, тоже обяжут платить сбор
В Краснодаре застройщики обманули 100 дольщиков на 500 миллионов рублей
В Анапе от курортного сбора с начала года в бюджет поступило около 5 миллионов рублей
В 2019 году на Кубани модернизируют семь кинотеатров
В Апшеронске мужчина украл велосипед
Житель Сочи сел в тюрьму на 5 лет за «соль»
В Динском районе фирму оштрафуют за коррупционное правонарушение
На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за жары
Председатель Верховного Суда РФ посетил Третий апелляционный суд общей юрисдикции Сочи
В Кавказском районе задержали мужчину, который обворовывал местных жителей
Сквер «Пограничников» Краснодара оборудуют спортивной площадкой
Спасатели помогли 62-летнему сочинцу, которого зажало в авто после ДТП
На Кубани в лобовом столкновении автомобилей погибли два человека
Погода в Краснодарском крае 20-21 июня 2019: воздух прогреется до +36
На Кубани усилят меры безопасности на дорогах
Температура воды в Черном море 20 июня 2019: комфортнее всего купаться в Туапсе и Джубге
В Сочи состоится Фестиваль регионов России
На Кубани 22 июня пройдут бесплатные экскурсии по местам связанным с историей ВОВ
Алексей Шипилов стал председателем Краснодарского краевого суда