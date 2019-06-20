Жителя Краснодарского края будут судить за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 15:12 2019-06-20T15:12:31+03:00

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Белореченская транспортная прокуратура направила в суд для рассмотрение по существу уголовное дело, возбужденное в отношении 30-летнего жителя пос. Родники. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта.

- Как следует из материалов дела, мужчина обнаружил дикорастущую коноплю на перегоне железнодорожных станций Майкоп – Тульская в г. Майкопе Республики Адыгея. Он оборвал листья, высушил и забрал с собой, пересыпав в бумажный сверток. С ним он и был задержан сотрудниками транспортной полиции за переход железнодорожных путей в неположенном месте, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Обвиняемый активно сотрудничал со следствием, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время его дело рассмотрит Майкопский городской суд. Максимальное наказание, предусмотренное за данное правонарушение – 3 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU