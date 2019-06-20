2019-06-20T15:25:44+03:00
Общество

Краснодар станет участником акции «Горсть Памяти»

Она пройдет 22 июня по всей России
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Эту субботу 22 июня по всей России пройдет памятная акция «Горсть Памяти». В Краснодаре ее проведут на Всесвятском кладбище у памятника воинам, погибшим при освобождении краевой столицы от немецких оккупантов.

- Ровно в полдень с воинского захоронения возьмут фрагменты земли. Их засыпят в солдатский кисет, а затем передадут в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Перед началом акции к монументу возложат цветы. Также собравшиеся почтут память павших в рамках Всекубанской минуты молчания. После церемонии торжественным маршем перед мемориалом пройдут юнармейцы и почетный караул.

Стоит отметить, что в кубанской столице насчитывается более 50 воинских захоронений, из них на территории Всесвятского кладбища — 33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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