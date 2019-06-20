2019-06-20T16:03:07+03:00
Экономика

На Кубани снизились доходы от игорного бизнеса

Бюджет региона получил почти на 23% меньше, чем в прошлом году
Максим ОСОКИН
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Закрытие игорной зоны "Азов-Сити" снизило налоговые поступления в бюджет Краснодарского краяЗакрытие игорной зоны "Азов-Сити" снизило налоговые поступления в бюджет Краснодарского краяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Министерство финансов Краснодарского края отчиталось об исполнении регионального бюджета. Согласно обнародованным данным, за пять месяцев 2019 года налоговые доходы от игорного бизнеса составили почти 200 млн рублей.

- В 2018 году за этот же период в региональный бюджет игорными заведениями было перечислено свыше 255 млн рублей. Таким образом, снижение доходов превысило 22%, - говорится в пояснительной записке к документу.

Эксперты связывают такое падение доходов с закрытием игорной зоны «Азов-Сити».

Стоит отметить, что Кубань в 2019 году пока является лидером по налоговым сборам от игорного бизнеса. Например, Приморский край получил из данного источника доходов с января по апрель свыше 45 млн рублей, на третьем месте расположилась Ростовская область. Здесь игорные заведения заплатили более 30 млн рублей налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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