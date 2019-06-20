На Кубани снизились доходы от игорного бизнеса
Министерство финансов Краснодарского края отчиталось об исполнении регионального бюджета. Согласно обнародованным данным, за пять месяцев 2019 года налоговые доходы от игорного бизнеса составили почти 200 млн рублей.
- В 2018 году за этот же период в региональный бюджет игорными заведениями было перечислено свыше 255 млн рублей. Таким образом, снижение доходов превысило 22%, - говорится в пояснительной записке к документу.
Эксперты связывают такое падение доходов с закрытием игорной зоны «Азов-Сити».
Стоит отметить, что Кубань в 2019 году пока является лидером по налоговым сборам от игорного бизнеса. Например, Приморский край получил из данного источника доходов с января по апрель свыше 45 млн рублей, на третьем месте расположилась Ростовская область. Здесь игорные заведения заплатили более 30 млн рублей налогов.
ИСТОЧНИК KP.RU