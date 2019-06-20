2019-06-20T16:01:27+03:00
Происшествия

Под Геленджиком на туриста упало дерево

Мужчину госпитализировали с сильным ушибом
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Гебиусские водопады. Фото: ru.wikipedia.orgГебиусские водопады. Фото: ru.wikipedia.org
Изменить размер текста:

В геленджикском селе Тешебс сегодня 20 июня 2019 года на туриста упало сухое дерево. Инцидент произошел, когда супруги, прибывшие на отдых в Краснодарский край из Ивановской области, с семилетним ребенком и родственником гуляли возле Гебиусских водопадов.

- Когда на ребенка начало падать сухое дерево, его отец не растерялся и закрыл его своим телом. В результате, сухостой обрушился на спину мужчине, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Из-за полученного сильного ушиба мужчина не мог самостоятельно передвигаться. Его родственник с мобильного телефона обратился за помощью. На место происшествия прибыл Геленджикский отряд «Кубань-СПАС». Его сотрудники поместили пострадавшего в вакуумный матрас и транспортировали его на носилки из горно-лесистой местности. Впоследствии мужчину передали бригаде скорой помощи. Туриста госпитализировали в городскую больницу Геленджика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодар вернулись участники экспедиции «Дорогой героев»
Кубанские предприятия получат льготы за повышение производительности
В Краснодаре пропала Екатерина Габитова
У «краснодарского каннибала» появились два новых адвоката
Лучшие кубанские муниципалитеты получат дополнительное финансирование
На Кубани идет уборка озимой пшеницы
В Анапе верблюд удивил отдыхающих на пляже
В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали студентов-иностранцев
На всех пляжах Анапы запретили купаться детям
Лада сможет ходить: Вебразработчице с мышечной атрофией за неделю собрали полмиллиона
На Кубани снизились доходы от игорного бизнеса
Краснодар станет участником акции «Горсть Памяти»
Жителя Краснодарского края будут судить за хранение наркотиков
На Кубани одним миллионером стало больше
Тысячи свечей: в Краснодаре 22 июня отметят День памяти и скорби
Два кубанских медика стали победителями Всероссийского конкурса врачей
В Тимашевском районе женщина во время ссоры зарезала сожителя