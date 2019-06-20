Под Геленджиком на туриста упало дерево

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-20T16:01:27+03:00

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В геленджикском селе Тешебс сегодня 20 июня 2019 года на туриста упало сухое дерево. Инцидент произошел, когда супруги, прибывшие на отдых в Краснодарский край из Ивановской области, с семилетним ребенком и родственником гуляли возле Гебиусских водопадов.

- Когда на ребенка начало падать сухое дерево, его отец не растерялся и закрыл его своим телом. В результате, сухостой обрушился на спину мужчине, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Из-за полученного сильного ушиба мужчина не мог самостоятельно передвигаться. Его родственник с мобильного телефона обратился за помощью. На место происшествия прибыл Геленджикский отряд «Кубань-СПАС». Его сотрудники поместили пострадавшего в вакуумный матрас и транспортировали его на носилки из горно-лесистой местности. Впоследствии мужчину передали бригаде скорой помощи. Туриста госпитализировали в городскую больницу Геленджика.

ИСТОЧНИК KP.RU