В Анапе верблюд удивил отдыхающих на пляже
Летом встретить экзотическую зверушку на Черноморском побережье может каждый. На пляжах сотни предпринимателей, предлагающих сфотографироваться с дикими птицами, львами и даже рептилиями.
Но самое ужасное, это издевательства, которые терпят животные. Их таскают с собой курортные фотографы. Экзотических зверей калечат, пичкают лекарствами, чтобы подавить агрессию, да и еще выводят на работу в самое пекло.
На днях в Анапе отдыхающих испугал верблюд, которые прилег в тени под деревом. Туристов поразил внешний вид животного.
- Какой-то он уж совсем худой, словно, не кормят его абсолютно, - жаловались люди в Сети.
Несколько детей начали рвать веточки кустарника, чтобы подкормить верблюда.
Зоозащитники напоминают, чтобы бороться с жестокостью, нужно отказываться от услуг пляжных фотографов. Ведь именно спрос рождает предложение.
Верблюд в Анапе Видео: instagram.com/viktoriia_fursa.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Анапа: новости города»