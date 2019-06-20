В Анапе верблюд удивил отдыхающих на пляже

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-20T16:41:28+03:00

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Летом встретить экзотическую зверушку на Черноморском побережье может каждый. На пляжах сотни предпринимателей, предлагающих сфотографироваться с дикими птицами, львами и даже рептилиями.

Но самое ужасное, это издевательства, которые терпят животные. Их таскают с собой курортные фотографы. Экзотических зверей калечат, пичкают лекарствами, чтобы подавить агрессию, да и еще выводят на работу в самое пекло.

На днях в Анапе отдыхающих испугал верблюд, которые прилег в тени под деревом. Туристов поразил внешний вид животного.

- Какой-то он уж совсем худой, словно, не кормят его абсолютно, - жаловались люди в Сети.

Несколько детей начали рвать веточки кустарника, чтобы подкормить верблюда.

Зоозащитники напоминают, чтобы бороться с жестокостью, нужно отказываться от услуг пляжных фотографов. Ведь именно спрос рождает предложение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/715769" frameborder="0"></iframe> Верблюд в Анапе Видео: instagram.com/viktoriia_fursa.

ИСТОЧНИК KP.RU