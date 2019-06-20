2019-06-20T19:02:02+03:00
Общество

На всех пляжах Анапы запретили купаться детям

Это обусловлено низкой температурой морской воды
Максим ОСОКИН
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В Анапе действует запрет на купание детей в море. Фото: АТОРВ Анапе действует запрет на купание детей в море. Фото: АТОР
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Власти Анапы приняли решение запретить купание детей на всех городских пляжах. Это связано с низкой температурой морской воды и сильной жарой.

- Жителей и гостей Анапы просят не подвергать жизнь и здоровье детей необоснованному риску. Также, из-за сильного отжимного ветра запрещен выход в море на катамаранах и надувных плавсредствах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации муниципалитета.

Стоит отметить, что в течении всего дня 20 июня 2019 года и на 21 число на всем Черноморском побережье, за исключением района Сочи, ожидается сильная жара. Температура воздуха может достигать, по прогнозам синоптиков, +39°С.

В связи с этим, спасатели рекомендуют быть предельно осторожными, не находится долго на открытом солнце, носить одежду светлых тонов, а также головные уборы, употреблять больше несладкой жидкости, отказаться от алкоголя и обильной пищи, по крайней мере, в дневное время.

Более комфортные условия для купания в Новороссийске, Сочи, Туапсе и Джубге. Там вода гораздо теплее - около 25 градусов, пишет "Живая Кубань".

ИСТОЧНИК KP.RU

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