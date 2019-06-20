2019-06-20T17:40:34+03:00
Происшествия

В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали студентов-иностранцев

Они продавали наркотики в городских ВУЗах
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Краснодарскому краюФото: пресс-служба УФСБ РФ по Краснодарскому краю
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В столице Кубани оперативники УФСБ по Краснодарскому краю получили оперативную информацию о том, что в городских высших учебных заведениях группа иностранных студентов занимается распространением наркотиков.

- В ходе проведения операции «Проверочная закупка» были задержаны с поличным несколько наркодиллеров. У них изъяли гашиш, предположительно, завезенный на территорию России из Афганистана, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

В данный момент подозреваемый находятся в изоляторе временного содержания. Оперативники устанавливают личности всех участников преступной группы, а также каналы поступления наркотиков на территорию нашей страны.

Напомним, белореченская транспортная прокуратура направила в суд для рассмотрение по существу уголовное дело, возбужденное в отношении 30-летнего жителя пос. Родники. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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