В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали студентов-иностранцев
В столице Кубани оперативники УФСБ по Краснодарскому краю получили оперативную информацию о том, что в городских высших учебных заведениях группа иностранных студентов занимается распространением наркотиков.
- В ходе проведения операции «Проверочная закупка» были задержаны с поличным несколько наркодиллеров. У них изъяли гашиш, предположительно, завезенный на территорию России из Афганистана, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
В данный момент подозреваемый находятся в изоляторе временного содержания. Оперативники устанавливают личности всех участников преступной группы, а также каналы поступления наркотиков на территорию нашей страны.
Напомним, белореченская транспортная прокуратура направила в суд для рассмотрение по существу уголовное дело, возбужденное в отношении 30-летнего жителя пос. Родники. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта.
ИСТОЧНИК KP.RU