2019-06-20T17:18:35+03:00
Экономика

На Кубани идет уборка озимой пшеницы

Ей в регионе засеяно порядка 1,5 млн га
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани 14 муниципалитетов приступили к уборке озимой пшеницы. Данной культурой в регионе засеяно порядка 1,5 млн га. Уже обмолочено около 140 тыс. га.

- С каждого гектара аграрии собирают свыше 66 центнеров зерна. Данный показатель более чем на 5 центнеров выше, чем в 2018 году. Уже собрано порядка 125 тысяч тон агрокультуры, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в регионе продолжается уборка озимого ячменя. В 2019 году уже собрали порядка 750 тыс. тонн при средней урожайности 66,3 ц/га.

Стоит отметить, что на Кубани при посадке озимых культур используют материал местной селекции. Причем в последнее время сельхозпроизводители отдают предпочтение оригинальным и элитным семенам. За последние три года их доля увеличилась на 10%.

В 2019 году на поддержку элитного семеноводство в Краснодарском крае выделено более 100 млн рублей. Средства поступили из федерального и регионального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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