Лучшие кубанские муниципалитеты получат дополнительное финансирование

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-20T17:44:53+03:00

Для этого необходимо активно собирать налоги и привлекать инвестиции

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае составили рейтинг муниципалитетов, которые наиболее активно привлекали инвестиции в свое развитие в 2018 году. Лучшими стали Новокубанский, Кореновский и Белореченский районы, а также Новороссийск и Геленджик. Эти муниципалитеты привлекли наибольшее количество инвестиций, показали высокий рост доходов бюджета, а также уровень развития конкуренции.

- Именно рост поступлений налогов и иных доходов бюджета показывает эффективность работы руководства муниципалитетов, - пишет «ЮГ Times» со ссылкой на вице-губернатора Кубани Игоря Галася.

Все пять муниципальных образований, ставших лидерами рейтинга по итогам минувшего года, получат дополнительное финансирование из регионального бюджета в размере 75 млн рублей. Средства поступят в третьем квартале 2019 года. На что их потратить, местные власти решат самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU