У «краснодарского каннибала» появились два новых адвоката

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-20T17:51:49+03:00

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20 июня стало известно о том, что у «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева сменилась защита. Теперь в суде выступать будут адвокаты Кондрат Горишний и Юлия Федотова.

Как выяснила «Живая Кубань», предыдущий защитник Алексей Аванесян получил отвод.

Суд уже предоставил возможность новым адвокатам ознакомиться с материалами дела, правда, выделив на 14 томов всего двое суток.

- Я же пока с нетерпением жду заседания апелляции по моей жалобе на решение судьи об отводе из этого дела, - сказал Алексей Аванесян. - Дела весьма запутанного, обросшего множеством мифов и подлежащего детальному анализу.

Напомним, Дмитрия Бакшеева обвиняют в убийстве женщины и надругательстве над ее телом. Ранее «краснодарского каннибала» признали вменяемым, правда, эксперты нашли у него признаки психического расстройства, не исключающие его вменяемость.

ИСТОЧНИК KP.RU