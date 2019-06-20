В Краснодаре пропала Екатерина Габитова

СЕГОДНЯ 18:09 2019-06-20T18:09:42+03:00

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В Краснодаре полиция Центрального внутригородского округа ведет розыск пропавшей Габитовой Екатерины Ильдаровны, 1987 года рождения. Девушка 19 июня 2019 года вышла из дома, расположенного на улице Вишняковой, и до сих пор ее местонахождение остается неизвестным.

- Приметы разыскиваемой: на вид около 23-25 лет, рост 155-160 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза – темные. Особая примета – родимое пятно в форме полумесяца на правом предплечье. Была одета в черную тунику и белые босоножки, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе управления МВД России по Краснодару.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Екатерины Габитовой, просят сообщить об этом по телефону 102.

Напомним, полиция заплатит за информацию о Даше Шопиной. За помощь в поисках 16-летней школьницы из Майкопа объявили вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU