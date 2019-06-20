2019-06-20T18:41:46+03:00
Экономика

Кубанские предприятия получат льготы за повышение производительности

Им могут «скостить» до 90% налога на прибыль
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Краснодарский край одним из первых в стране предоставит льготы участникам нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». С 1 января 2020 года предприятия, работающие на территории региона, смогут получить вычет из налога на прибыль до 90%.

- Помимо этого, организациям могут установить нулевую ставку по налогу на имущество. Ожидается, что данные меры поспособствуют притоку большего количества предприятий, желающих стать участниками нацпроекта, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также предприятия-участники смогут получить заем на развитие от 50 до 300 млн рублей сроком до пяти лет под 1% годовых. Его будет выдавать федеральный Фонд развития промышленности. Условие – обеспечить рост производительности не менее 5% в первый год после получения кредита и 20% по окончании действия договора займа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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