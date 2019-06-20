2019-06-20T19:13:41+03:00
Общество

В Краснодар вернулись участники экспедиции «Дорогой героев»

Они прошли маршрутом 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краевую столицу вернулись участники экспедиции «Дорогой героев». За 2,5 месяца жители Краснодарского края во главе с известным путешественником Константином Мержоевым преодолели на велосипедах 4728 километров по Европе. Маршрут экспедиции пролегал через Беларусь, Польшу, Австрию, Венгрию, Словакию и Чехию. Именно в этих странах солдаты 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса воевали против немецко-фашистских захватчиков и освобождали города.

- Кубанские кавалеристы являлись своеобразным отрядом спецназа – их постоянно переводили с одного фронта на другой. Участники экспедиции передвигались на велосипедах, так как это помогло им в полной мере оценить трудности долгого пути, который пришлось преодолеть воинам Великой отечественной, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Путешественники осмотрели памятники советским воинам, а также общались с местными жителями, чтобы составить представление, как в странах Европы сохраняют память о подвиге солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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