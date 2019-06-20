2019-06-20T19:39:08+03:00
Общество

Сочинцы требуют запретить фотобизнес с животными

Они создали соответствующую петицию в адрес городских и региональных властей
Максим ОСОКИН
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Животные могут часами "работать" под палящим солнцем без еды и воды.Животные могут часами "работать" под палящим солнцем без еды и воды.Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
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Сочинцы выступили против фотографов, которые в курортный сезон предлагают туристам сфотографироваться с редкими животными. На сайте Change.org опубликована соответствующая петиция, которая, на момент написания данного материала, собрала более 2,5 тысяч подписей. Ее адресовали городским и краевым властям, а также депутатам Госдумы РФ. Авторы обращения подчеркивают, что фотографы зачастую жестоко обращаются с животными, заставляя их часами находиться под палящим солнцем.

- С началом курортного сезона в парках, на улицах и пляжах города активизировались так называемые фотографы. Они предлагают сделать фото с экзотическими животными. Сомнительный бизнес проник даже на территорию бюджетных учреждений, отмечается в петиции.

Стоит отметить, что на Кубани уголовные дела по статье «Жестокое обращение с животными» возбуждают с пугающей регулярностью. Их количество значительно возрастает с наступлением курортного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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