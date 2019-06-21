В Краснодаре водитель Infiniti устроил ДТП и скрылся
В Юбилейном микрорайоне Краснодара в 19:30 на улице 70 лет Октября произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, водитель автомобиля Infiniti во время движения врезался Renault, который ехал впереди. После столкновения второй автомобиль перевернулся на крышу. Женщина, сидевшая за рулем, госпитализирована в больницу. Также в аварии пострадал припаркованный на обочине ретро-автомобиль «Победа»», - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Сейчас полиция устанавливает личность и местонахождение владельца Infiniti, который скрылся с места происшествия, оставив автомобиль. По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, смертельное лобовое столкновение машин произошло 20 июня около 3:10 в станице Нижнебаканской. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель «Опеля» и пассажирка «Додж». Мужчина, который управлял «Доджем» госпитализирован в Крымскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU