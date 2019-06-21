2019-06-21T07:18:55+03:00
Происшествия

В Краснодаре водитель Infiniti устроил ДТП и скрылся

Виновника аварии разыскивает полиция
Александра ПОДУШКО
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Фото: vk.com/typical_krdФото: vk.com/typical_krd
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В Юбилейном микрорайоне Краснодара в 19:30 на улице 70 лет Октября произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Infiniti во время движения врезался Renault, который ехал впереди. После столкновения второй автомобиль перевернулся на крышу. Женщина, сидевшая за рулем, госпитализирована в больницу. Также в аварии пострадал припаркованный на обочине ретро-автомобиль «Победа»», - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Сейчас полиция устанавливает личность и местонахождение владельца Infiniti, который скрылся с места происшествия, оставив автомобиль. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, смертельное лобовое столкновение машин произошло 20 июня около 3:10 в станице Нижнебаканской. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель «Опеля» и пассажирка «Додж». Мужчина, который управлял «Доджем» госпитализирован в Крымскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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