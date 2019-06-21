2019-06-21T07:44:32+03:00
Звезды

В Краснодаре в музее Фелицына пройдет единственная в России выставка богомолов

На выставке расскажут, какой богомол похож на цветок орхидеи, а у какого экземпляра неуемный аппетит
Александра ПОДУШКО
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Фото: felicina.ruФото: felicina.ru
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Сегодня, 21 июня, в Краснодаре в музее имени Фелицына откроется первая и единственная в России выставка «Богомолы-насекомые с другой планеты».

- Выставка позволит максимально близко увидеть и понять красоту экзотических богомолов, разрушить сложившиеся стереотипы, - отмечает куратор проекта Оксана Волкодав.

- Экспозиция позволит узнать, чем отличаются богомолы из Африки, Индии, Вьетнама, Южной Европы, Мадагаскара, какой вид похож на цветок орхидеи, а у какого экземпляра неуемный аппетит, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея.

На выставке покажут более 30 особей богомолов и других насекомых.

Напомним, в Сочи состоится Фестиваль регионов России. Он познакомит местных жителей и гостей города со знаковыми проектами театров страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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