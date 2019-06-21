В Сочи стартовала международная конференция по проблемам биобезопасности

СЕГОДНЯ 08:13 2019-06-21T08:13:58+03:00

На ней особое внимание уделено передовым наработкам в этой области

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Более 100 экспертов из 30 стран мира обсудят в Сочи научные исследования и разработки, оказывающие влияние на обеспечение биологической безопасности.

На конференции собрались представители государственных ведомств, международных структур, НПО, академических и экспертных кругов. На повестке дня – проблемы, имеющие важное значение для обеспечения благополучного существования и развития всего человечества.

Эксперты рассмотрят текущее состояние дел с обеспечением биологической безопасности в мире в контексте осуществления Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

- Также особое внимание будет уделено представлению передовых наработок по профилактике и чрезвычайному реагированию на эпидемические угрозы, демонстрации технологий, а также российскому опыту по развитию профильного международного сотрудничества в мирных целях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, Краснодарский край одним из первых в стране предоставит льготы участникам нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». С 1 января 2020 года предприятия, работающие на территории региона, смогут получить вычет из налога на прибыль до 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU