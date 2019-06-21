Температура воды в Черном море 21 июня 2019: в Новороссийске холодно купаться

СЕГОДНЯ 08:38 2019-06-21T08:38:01+03:00

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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелось море на курортах Краснодарского края 21 июня.

В Новороссийске температура воды поднялась до +23 градусов, в Анапе немного больше – 24,3 градуса. В Геленджике термометры показывают отметку в 25,1 градусов, а в Сочи – в 25,4. В Туапсе и Джубге температура разнится всего на 0,2 градуса и составляет в среднем +25,6.

Самая теплая водичка сегодня, 21 июня, на пляжах Азовского побережья в Темрюке, Ейске и Приморско-Ахтарске. Здесь она прогрелась до 26,1 градусов тепла.

На Азовском побережье днем воздух прогреется до +37 градусов, местами до + 39. На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 12-14 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду, в Новороссийске могут доходить до 23 метров в секунду. Температура воздуха днем 31…36 градусов, местами до +37.

ИСТОЧНИК KP.RU