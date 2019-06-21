Авиация ЮВО провела на Кубани масштабную тренировку

СЕГОДНЯ 09:07 2019-06-21T09:07:55+03:00

В учении задействовано более 10 аэродромов военного округа

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Авиация ЮВО отработала задачи нанесения ракетно-бомбовых ударов в ходе масштабного учения в Крыму и на Кубани.

- Более 100 самолетов и вертолетов авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО были задействованы в учениях. Это истребители Су-30СМ, Су-27СМ3, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25СМ и вертолеты армейской авиации Ми-28Н, Ка-52, Ми-35 и Ми-8АМТШ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮВО.

Выполнив учебно-боевые задачи на авиационных полигонах, летный состав вернул авиацию на площадки постоянного базирования. В учении задействовано более 10 аэродромов военного округа.

Тренировка под руководством главного командования ВКС России с объединением ВВС и ПВО ЮВО завершится сегодня, 21 июня.

Напомним, в эту субботу 22 июня по всей России пройдет памятная акция «Горсть Памяти». В Краснодаре ее проведут на Всесвятском кладбище у памятника воинам, погибшим при освобождении краевой столицы от немецких оккупантов.

ИСТОЧНИК KP.RU