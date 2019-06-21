В Краснодаре в Пашковском районе благоустроят самую старую зеленую зону

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-21T09:23:31+03:00

Здесь заменят покрытие на дорожках, высадят деревья и кустарники, установят детскую и спортивную площадки

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Один из старейших краснодарских скверов «Студенческий» полностью благоустроят. Здесь заменят покрытие на дорожках, высадят дополнительные деревья и кустарники, установят детскую и спортивную площадки.

- Сквер занимает площадь 1,1 гектаров. Он находится в границах улиц Студенческой, Садовой, Кутовой и имени Бершанской. Здесь уже завершается демонтаж старого асфальта, началось формирование нижнего слоя для укладки тротуарной плитки на главной аллее. Работники провели санитарную обрезку зеленых насаждений, убрали аварийные деревья. Осенью здесь высадят 50 новых деревьев и больше 4 тысяч новых кустарников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также рабочие после основных работ установят около 50 новых лавочек и столько же светильников, сформируют газоны, создадут систему автоматического полива.Появятся и детская и спортивная площадки. На них уложат безопасное прорезиненное покрытие, установят необходимое оборудование.

Работы должны завершить к празднованию Дня города в конце сентября.

Напомним, сквер «Пограничников» Краснодара оборудуют спортивной площадкой. На ней уложат бесшовное безопасное резиновое покрытие, установят тренажеры.

ИСТОЧНИК KP.RU