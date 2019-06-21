В Краснодаре пройдет лекция «Дневник из прошлого о прошлом»

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-21T09:38:19+03:00

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В Краснодаре для гостей и жителей города проведут лекцию «Дневник из прошлого о прошлом» . Она состоится 28 июня в 14:00 в музейном комплексе «Россия – Моя история»

- За глобальными событиями ВОВ стоят многие миллионы человеческих жизней, каждая из которых уникальна. Любые личные записи во время войны запрещались, но находились люди, которые тайно вели дневники. Один из таких бесценных документов стал основой лекции «Дневник из прошлого о прошлом», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Кубани.

Специалисты центра расскажут «окопную правду» о войне из личного дневника старшего лейтенанта, участника боевых действий на «Голубой линии» Владимира Сергеевича Суханова. Этот дневник является редким историческим документом, где события сражений описаны такими, какими их в действительности видели наши солдаты.

Вход на лекцию – свободный.

Напомним, в субботу, в годовщину начала Великой Отечественной войны, краснодарцы отметят День памяти и скорби. Ранним утром горожане зажгут свечи и пройдут к Вечному огню, где пройдет траурный реквием.

ИСТОЧНИК KP.RU