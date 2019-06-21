СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-21T10:03:51+03:00

В Мостовском районе директор предприятия задолжал сотрудникам почти 800 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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Лабинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Кривичи Юг». Он подозревается в частичной невыплате свыше трех месяцев денег 19 подчиненным (ч.1 ст.145.1 УК РФ).

- Мужчина является генеральным директором предприятия по производству деревянных строительных конструкций. С декабря 2018 года по май 2018 года он выплатил зарплату 19 сотрудникам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

В результате задолженность составила более 759 тысяч рублей. При этом у подозреваемого была возможность выплатить людям деньги, но данные средства он использовал на иные нужды предприятия.

Сейчас назначено проведение судебной бухгалтерской экспертизы. Устанавливают имущество подозреваемого, на которое может быть наложен арест. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU