СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-21T10:19:39+03:00

На Кубани бухгалтер четырех фирм похитила со счетов организаций 8 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Ей грозит до 10 лет тюрьмы

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В Северском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 49-летней местной жительницы. Она обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество)

- Женщина в течение нескольких лет была главным бухгалтером четырех местных фирм и, под предлогом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, похитила со счетов организаций порядка 8 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Краснодаре застройщики обманули 100 дольщиков на 500 миллионов рублей. Одного уже заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU