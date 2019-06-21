2019-06-21T10:44:45+03:00
Общество

В Краснодаре станет на одно кафе-самострой меньше

Здание находится в историческом центре краевой столицы
Александра ПОДУШКО
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Фото: УФССП по краюФото: УФССП по краю
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В Городском саду Краснодара сносят кафе-самострой на Постовой. В соответствии с административным делением города, данный адрес относится к Западному округу, но фактически расположен на территории Городского сада, в историческом центре. Суд постановил, что сносу подлежат самовольно реконструированные одноэтажные капитальные строения площадью 264 квадратных метра и 90 квадратных метров.

- Решение исполняется сотрудниками УФССП России по Краснодарскому краю и администрацией города. В рамках возбужденного исполнительного производства приставы попытались убедить должника снести строение своими силами, но в конечном итоге строительная техника и рабочие привлечены взыскателем, - сообщили в пресс-службе краевого управления УФССП.

Все расходы на демонтаж будут взысканы с должника – владельца самостроя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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