СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-21T11:00:47+03:00

В Тихорецком районе ревнивый мужчина до смерти забил любовника своей сожительницы Фото: Архив "КП"

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В Тихорецком районе 47-летнему местному жителю предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 51-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Мужчина от своих знакомых узнал о том, что его сожительница изменяет ему с 51-летним жителем станицы Алексеевской. 11 июня он пришел домой к сопернику и застал там женщину.

- Между злоумышленником и хозяином дома произошел конфликт. Обвиняемый избил оппонента. После ушел, оставив пострадавшего в доме. Вечером домой к потерпевшему пришла его сестра, которая вызвала медиков и правоохранителей. Мужчина был госпитализирован в больницу, где скончался от черепно-мозговой травмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU