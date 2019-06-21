2019-06-21T11:15:50+03:00
Спорт

Общегородскую зарядку в Краснодаре проведет чемпион мира по смешанным боевым искусствам

Мероприятие состоится на Главной городской площади 23 июня, старт запланирован на 08:30
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Главной звездой спортивного утра станет легендарный боец, актер Олег Тактаров. В воскресенье, 23 июня, он покажет краснодарцам, как с помощью простых упражнений улучшить свое здоровье.

- Мероприятие состоится на Главной городской площади, старт запланирован на 08:30. После пройдет автограф-сессия. Принять участие могут все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Проект общегородская «#Зарядка_KRD» проходит раз в месяц с августа прошлого года. За это время его посетили более 5 тысяч человек.

Напомним, представители Кубани успешно выступили на Кубке мира по кикбоксингу. Все пять спортсменов завоевали награды. В этом году турнир, который проходил итальянском Римини, побил рекорд по количеству участников. В различных разделах кикбоксинга, весовых и возрастных категориях выступили почти две тысячи бойцов из 35 стран планеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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