2019-06-21T12:32:26+03:00
Происшествия

Спасатели ликвидировали природный пожар в районе села Раздольное

От ЮРПСО МЧС России было задействовано 13 специалистов [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: ЮРПСО МЧС РоссииФото: ЮРПСО МЧС России
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20 июня спасатели оказывали помощь огнеборцам в тушении природного пожара в Краснодарском крае в селе Раздольное. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

Фото: ЮРПСО МЧС России

Фото: ЮРПСО МЧС России

- Прибыв на место, спасатели при помощи мобильной высоконапорной системы пожаротушения автомобиля FORD, а также ранцевых огнетушителей ликвидировали участки открытого горения и залили участки с тлеющими травой и кустарниками, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

От ЮРПСО МЧС России было задействовано 13 специалистов.

Напомним, вечером 19 июня в 22:30 спасатели Центрального подразделения ЮРПСО выезжали на ликвидацию последствий аварии, которая произошла на Курортном проспекте в районе санатория имени Ворошилова.

Спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили ногу пострадавшего мужчины от металла, после чего на жестких носилках транспортировали 62-летнего сочинца к скорой и передали врачам.

В Кущевском районе ликвидировали природный пожар.Видео: ЮРПСО МЧС России

ИСТОЧНИК KP.RU

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