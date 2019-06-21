Спасатели ликвидировали природный пожар в районе села Раздольное
20 июня спасатели оказывали помощь огнеборцам в тушении природного пожара в Краснодарском крае в селе Раздольное. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.
Фото: ЮРПСО МЧС России
- Прибыв на место, спасатели при помощи мобильной высоконапорной системы пожаротушения автомобиля FORD, а также ранцевых огнетушителей ликвидировали участки открытого горения и залили участки с тлеющими травой и кустарниками, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
От ЮРПСО МЧС России было задействовано 13 специалистов.
Напомним, вечером 19 июня в 22:30 спасатели Центрального подразделения ЮРПСО выезжали на ликвидацию последствий аварии, которая произошла на Курортном проспекте в районе санатория имени Ворошилова.
Спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили ногу пострадавшего мужчины от металла, после чего на жестких носилках транспортировали 62-летнего сочинца к скорой и передали врачам.
В Кущевском районе ликвидировали природный пожар.Видео: ЮРПСО МЧС России
ИСТОЧНИК KP.RU