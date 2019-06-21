На Кубани 450 гостиниц получили «звезды»

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-21T12:15:18+03:00

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В Краснодарском крае «звезды» получили более 450 гостиниц. Они попали в первую «волну» обязательной классификации, которая с 2019 года стала обязательной.

- Она проходит поэтапно. До 1 июля «звезды» должны быть присвоены средствам размещения, имеющим больше 50 номеров. До 1 января 2020 года – объектам с 15 номерами и более, до 1 января 2021 года – всем остальным, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как прокомментировала министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева, с 1 июля для крупных гостиниц, не прошедших классификацию, наступает административная ответственность.

В целом до этого времени свыше 540 отелей и иных средств размещения должны получить "звезды". Это и давно работающие на туристическом рынке региона объекты, и только открывшиеся новые, и сезонные, и легализованные предприятия гостиничного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU