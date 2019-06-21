В Краснодаре появилась первая тестовая трамвайная остановка с новым дизайном

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-21T12:30:37+03:00

Ее установили в Юбилейном микрорайоне [фото]

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Концепцию нового типа трамвайных остановок разрабатывали специально для Краснодара. Первый образец установили в Юбилейном микрорайоне.

Как рассказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир, концепцию остановки разрабатывали таким образом, чтобы она максимально вписывалась в современный городской облик. Цвет выбран тёмно-серый, который хорошо смотрится в городской среде. В правой части остановки оставлено место для инвалидов-колясочников или детских колясок.

Фото: администрация Краснодара

- Также сейчас идет разработка концепции новых конструкций остановок для троллейбусов и автобусов. Первый образец появился по Ставропольской на пересечении со Стасова, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Трамвайную остановку запустили пока в тестовом режиме, ее будут оценивать с точки зрения удобства использования.

Фото: администрация Краснодара

Напомним, в Краснодаре в Пашковском районе благоустроят самую старую зеленую зону. Здесь заменят покрытие на дорожках, высадят деревья и кустарники, установят детскую и спортивную площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU