В Краснодаре появилась первая тестовая трамвайная остановка с новым дизайном
Концепцию нового типа трамвайных остановок разрабатывали специально для Краснодара. Первый образец установили в Юбилейном микрорайоне.
Как рассказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир, концепцию остановки разрабатывали таким образом, чтобы она максимально вписывалась в современный городской облик. Цвет выбран тёмно-серый, который хорошо смотрится в городской среде. В правой части остановки оставлено место для инвалидов-колясочников или детских колясок.
Фото: администрация Краснодара
- Также сейчас идет разработка концепции новых конструкций остановок для троллейбусов и автобусов. Первый образец появился по Ставропольской на пересечении со Стасова, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Трамвайную остановку запустили пока в тестовом режиме, ее будут оценивать с точки зрения удобства использования.
Фото: администрация Краснодара
Напомним, в Краснодаре в Пашковском районе благоустроят самую старую зеленую зону. Здесь заменят покрытие на дорожках, высадят деревья и кустарники, установят детскую и спортивную площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU