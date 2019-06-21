«Ростелеком» продемонстрировал новые цифровые сервисы на бизнес-форуме в Новокубанске

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-21T12:43:42+03:00

Видеокамеры, установленные на стенде компании, вели подсчет гостей мероприятия, определяли их возраст и пол, а также фиксировали наиболее посещаемые зоны в помещении

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«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы – «Видеонаблюдение» с возможностями видеоаналитики и «Ростелеком. Экраны» – в рамках второго межмуниципального бизнес-форума «Новый кубанский продукт» в г. Новокубанске. Видеокамеры, установленные на стенде компании, вели подсчет гостей мероприятия, определяли их возраст и пол, а также фиксировали наиболее посещаемые зоны в помещении. При этом изображения с камер и данные в виде графиков, диаграмм и сводных таблиц транслировались на интерактивную панель.

«Возможности видеоаналитики во многом помогают повысить эффективность бизнеса. С ее помощью можно проводить маркетинговые исследования, например, управлять очередью, делать тепловые карты зала, а также контролировать приход и уход сотрудников. Настроив распознавание лиц, можно фиксировать поток посетителей, вычислять количество мужчин и женщин, получать данные о распределении людей по возрастным категориям, выявлять их предпочтения для увеличения продаж или востребованности услуг. Система легко управляется с помощью мобильного приложения и при возникновении движения в заданных зонах или перекрытии обзора сразу присылает push-уведомление на телефон», – пояснила Светлана Назарова, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.

«Ростелеком. Экраны» – еще один сервис, полезный для предприятий сферы обслуживания, торговли или производства. Он позволяет удаленно управлять визуальным контентом на видеопанелях через web-интерфейс. Этот сервис можно использовать для решения маркетинговых и внутрикорпоративных задач в малом, среднем и крупном бизнесе. Загрузка любого контента (видео, изображения, погода, курс валют и т.п.) на цифровые поверхности, плазменные панели, видеостены или интерактивные планшеты происходит одним нажатием кнопки из личного кабинета клиента. При этом экраны могут быть географически распределены в масштабах одного помещения, города или всей страны.

«Главное преимущество сервиса – уход от использования USB-флеш-накопителя для загрузки мультимедиа на ТВ-экран и возможность подключения триггерной схемы, которая будет срабатывать на определенное условие и выдавать заданный параметрами соответствующий контент. При этом расписание демонстрации видео можно создать на год вперед», – добавила Светлана Назарова.

Второй межмуниципальный бизнес-форум «Новый кубанский продукт» объединил представителей власти, отраслевых и экспертных сообществ, крупных предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса. Форум посетили более 30 экспертов из разных регионов страны. В рамках деловой программы прошли панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы и тренинги по вопросам маркетинга, рекламы, экспорта и инноваций. На мероприятии были организованы выставки, зона нетворкинга и консультационные пункты.

Подробная информация о сервисах «Видеоаналитика» и «Ростелеком. Экраны» доступна по телефону 8 800 200 3000 или в центрах продаж и обслуживания корпоративных клиентов «Ростелекома».

ИСТОЧНИК KP.RU