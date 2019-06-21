На Кубани с начала года произвели 2,5 тысячи тонн чая

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-21T12:44:15+03:00

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Развитие мирового чайного рынка обсуждают в Сочи в рамках межсессионного заседания Межправительственной группы по чаю IGG on Tea. Отраслевой форум проводится в России впервые.

Эксперты обсудили вопросы развития отечественного чаеводства, а также условия для наращивания производства и экспорта высококачественного краснодарского чая.

- Предприятия Кубани активно включились в работу по восстановлению плантаций. С 2017 года эти мероприятия субсидируются из краевого бюджета. В этом году сумма субсидий составляет свыше 26 миллионов рублей. С начала года произведено 2,48 тысяч тонн чая, это на 9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, на Кубани 14 муниципалитетов приступили к уборке озимой пшеницы. Данной https://www.kuban.kp.ru/online/news/3513753/культурой в регионе засеяно порядка 1,5 млн га. Уже обмолочено около 140 тыс. га.

ИСТОЧНИК KP.RU