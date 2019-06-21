СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-21T13:04:41+03:00

Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении убийц трех человек в станице Ладожской Фото: Архив "КП"

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Краснодарский краевой суд с участием коллегии присяжных вынес обвинительный вердикт в отношении в отношении 35-летнего Александра Ситавичуса и 33-летнего жителя Керчи Алексея Миронова.

- Один признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а,е» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство трех человек общеопасным способом), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия), а другой по ч.5 ст.33, п.«а,е» ч.2 ст.105 УК РФ (пособничество в убийстве), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ночь на 31 декабря 2018 года мужчины были в кафе станицы Ладожской Между ними и группой других посетителей произошел конфликт, они подрались.

После злоумышленники ушли, но вскоре вернулись в кафе с автоматом, ножом и боеприпасами. Под «градусом» один из обвиняемых выстрелил из автомата конструкции Калашникова в посетителя кафе и ди-джея заведения, убив их. Другой соучастник преступления, вооруженный ножом, находился позади и обеспечивал его безопасность.

После стрелок вышел на улицу и убил сидящего в автомобиле 18-летнего незнакомого парня. Злоумышленник спрятал оружие и боеприпасы в лесополосе.

Нападавших задержали по горячим следам. Прокурор смогу убедить коллегию присяжных заседателей в виновности подсудимых. Они единогласно признала мужчин виновными в совершении преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU