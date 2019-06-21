В Белореченском районе осудили мужчину за ложное сообщение об угоне авто
Белореченский районный суд вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).
6 марта мужчина попал в дорожно-транспортное происшествие, скрылся с места аварии. Он попытался скрыть свое участие и обратился в дежурную часть Белореченского района. Там мужчина сообщил правоохранителям заведомо ложные сведения о том, что у него угнали машину.
- Суд назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Кроме того в полном объеме удовлетворены исковые требования межрайонного прокурора о взыскании денег, затраченных органом внутренних дел на выезд следственно-оперативной группы и проведение проверки поступившего сообщения о преступлении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU