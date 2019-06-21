2019-06-21T13:34:02+03:00
Общество

Не город, а зоопарк: в Краснодаре по проезжей части ходил павлин

Очевидцы предположили, что птицу выбросили на улицу ее владельцы
Евгения ОСТРАЯ
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По Краснодару бегает павлин.соцсети

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В одном из микрорайонов кубанской столицы водители автомобилей заметили павлина. Диковинная птица носилась по проезжей части от обочины к обочине.

Кое-кто момент этой встречи даже зафиксировал на видео.

- Мама, давай его домой заберем? - слышен детский голос за кадром.

В итоге домой экзотического самца никто не забрал. Птицу просто оставили дальше прогуливаться по улицам города.

Это не первый случай, когда необычные животные встречаются на улицах Краснодара. Два года назад в октябре прямо по центру мегаполиса прошло целое стадо слонов. Правда, позже выяснилось, что гиганты из заезжего цирка.

И зная о тонкой душевной организации краснодарцев, их попросту вывели на улицу покормить. А заодно и заявить о готовящемся цирковом представлении.

Никаких санкций после такой "прогулки" для владельцев животных не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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