Не город, а зоопарк: в Краснодаре по проезжей части ходил павлин
По Краснодару бегает павлин.соцсети
В одном из микрорайонов кубанской столицы водители автомобилей заметили павлина. Диковинная птица носилась по проезжей части от обочины к обочине.
Кое-кто момент этой встречи даже зафиксировал на видео.
- Мама, давай его домой заберем? - слышен детский голос за кадром.
В итоге домой экзотического самца никто не забрал. Птицу просто оставили дальше прогуливаться по улицам города.
Это не первый случай, когда необычные животные встречаются на улицах Краснодара. Два года назад в октябре прямо по центру мегаполиса прошло целое стадо слонов. Правда, позже выяснилось, что гиганты из заезжего цирка.
И зная о тонкой душевной организации краснодарцев, их попросту вывели на улицу покормить. А заодно и заявить о готовящемся цирковом представлении.
Никаких санкций после такой "прогулки" для владельцев животных не последовало.
ИСТОЧНИК KP.RU