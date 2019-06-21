В Павловском районе ликвидированы несанкционированные свалки

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-21T13:54:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе проверок на территории Павловского района было выявлено семь несанкционированных свалок. Прокуратура выявила нарушение исполнения органами местного самоуправления законодательства, регламентирующего обращение с отходами производства и потребления.

- По данным фактам был принят комплекс мер реагирования, в том числе в суд направлено 3 административных исковых заявления о признании незаконным бездействия администрации Павловского района, которые удовлетворены в полном объеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После вмешательства ведомства ликвидировали 6 незаконных свалок, а в отношении оставшейся решение суда вступило в силу. Сейчас в службу приставов направлен исполнительный лист.

Напомним, в Белореченском районе осудили мужчину за ложное сообщение об угоне авто. Он выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU