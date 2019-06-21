На трех пляжах в Сочи туристов не пускали без паспорта

СЕГОДНЯ 15:15 2019-06-21T15:15:50+03:00

Мэрия курорта напомнила о том, что на побережье плата с отдыхающих не взимается

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Из года в год власти Сочи проверяют пляжи. За вход никто не имеет право с вам требовать плату. За деньги вам могут лишь предложить шезлонги или зонты.

Однако, как выяснилось, не везде на курорте к морю можно пройти свободно. Так, к примеру, отдыхающих не пускали на пляжные территории санаториев «Актер» и «Искра», а также гостиницы «Лазурная». Там с туристов требовали паспорт. Без предъявления документа вход был под запретом.

- А вот на пляж ведомственного детского санатория «Юность» вход и вовсе ограничен, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинской администрации. - Это обуславливается положениями закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарными правилами.

- С 1 июня по 1 октября время работы пляжей с 08:00 до 20:00. Это связано в первую очередь с безопасность самих отдыхающих, - сообщают в мэрии Сочи. - Именно в это время на берегу работают спасатели, медицинский персонал, готовые в любую минуту оказать помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU