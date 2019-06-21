Трое кубанских спортсменов попали в сборную России по регби-7

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-21T15:11:46+03:00

Чемпионат Европы по этому виду спорта стартует завтра в Москве

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22-23 июня 20119 года в Москве пройдёт первый этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужских команд. За победу будут бороться 12 сборных. В состав нашей команды вошли трое регбистов краснодарской «Кубани» - Владислав Лазаренко, Юрий Гостюжев и Станислав Бондарев.

- По итогам московского этапа, девять лучших команд сойдутся в отборочном турнире за право играть на Олимпиаде-2020 в Токио. Он состоится в июле 2019 года во Франции, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Второй этап чемпионата Европы пройдёт в Польше 20-21 июля. В каждом из этапов командам будут начислять рейтинговые очки, количество которых и определит имя чемпиона Европы-2019.

Стоит отметить, что российская сборная становилась победителем континентального первенства четыре раза - в 2007, 2009, 2016 и 2017 годах. В минувшем году россияне увезли с турнира бронзовые медали.

ИСТОЧНИК KP.RU