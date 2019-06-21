В аэропорту Краснодара загорелся самолет

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-21T15:23:59+03:00

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В Международном аэропорту Краснодара 21 июня 2019 года прошли плановые учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Службы оперативного реагирования отработали свои действия в случае возгорания лайнера с пассажирами на борту.

- По легенде учений у Boeing 737-800 во время посадки отказало управление передней стойкой шасси. На борту лайнера находились 120 человек. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, где произошло воспламенение топлива, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе воздушной гавани краевой столицы.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы аэропорта, которые незамедлительно приступили к тушению и эвакуации пассажиров. Затем подоспели отряды спасателей МЧС. Пожарные стали заливать пламя с помощью пеногенераторов и помогать с эвакуацией пострадавших в результате инцидента.

В результате, все участники учений продемонстрировали высокую оперативность и слаженность действий, которые показали, что аэропорт кубанской столицы и его службы готовы к решению внештатных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU