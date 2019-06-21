В центре краевой столицы ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-21T16:00:11+03:00

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В ночь с пятницы на субботу в Краснодаре пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти». Она приурочена ко Дню памяти и скорби, который отмечается ежегодно 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны.

- Участники акции пройдут с зажженными свечами по ул. Красной до ул. Северной, а оттуда к Вечному огню на площади Памяти Героев, где пройдет памятное мероприятие, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Из-за проведения акции с 03.00 до 05.30 22 июня ограничат движение автомобилей по ул. им. Будённого — от ул. Красной до ул. Красноармейской, по ул. Красной — от ул. Длинной до ул. Северной, по ул. Северной — от ул. Красной до ул. им. Кирова.

Также нельзя будет проехать с 22.00 21 июня до 08.00 22 июня — по нечётной стороне ул. Северной — от ул. Октябрьской до ул. им. Кирова.

Вышеперечисленные участки улиц предварительно освободят от припаркованного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU