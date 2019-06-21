В Краснодаре наградили участников Союза казачьей молодежи

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-21T16:28:15+03:00

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В Краснодаре 300 юных членов казачьих обществ наградили знаком «Отличник казачьей учебы». Молодые люди являются не только отличниками учебы, но и ведут активную общественную жизнь, демонстрируют успехи в спорте и творчестве, участвуют в патриотических казачьих мероприятиях.

- В данный момент Кубанское казачье войско насчитывает 55 тысяч реестровых казаков. Они не только помогают тем, кто попал в беду, но и готовы в любой момент встать на защиту Родины, - заявил атаман ККВ Николай Долуда, пишет ЮГ TIMES.

В преддверии церемонии награждения юным казачатам провели экскурсию в музее им. Е. Д. Фелицына. Им рассказали об истории черноморских и кубанских казаков, их боевых подвигах. Помимо этого, ребята смогли увидеть уникальные экспонаты, среди которых боевые награды и знамена.

ИСТОЧНИК KP.RU