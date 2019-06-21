В «БКС Брокер» можно получить на счёт 100 000 рублей каждую неделю

СЕГОДНЯ 17:01 2019-06-21T17:01:19+03:00

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Для этого нужно до 28 июня открыть собственный брокерский счет и пополнить его на 100 000 рублей и более. К слову, кроме еженедельного розыгрыша денежного приза, участники акции гарантированно получат кэшбэк при соблюдении некоторых условий: при пополнении счета на 50 000 рублей вернется 1000 рублей, на 100 000 – будет возврат 2000 рублей, и за 200 000 рублей на счету кэшбэк составит 4000 рублей. Еще один приятный бонус для начинающих инвесторов в июне – отсутствие комиссии при пополнении счета с карты любого банка.

- Мы нацелены на то, чтобы клиенты получили не только удобные инструменты для работы на фондовом рынке и надежные условия инвестирования, но и поддержку, которая особенно необходима на старте их работы, – отметила директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная.

Финансовая группа БКС, в состав которой входит компания «БКС Брокер», уже много лет является одним из крупнейших брокеров на Московской бирже.

Сроки проведения акции с 20.05.2019 по 28.06.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на https://broker.ru. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

ИСТОЧНИК KP.RU