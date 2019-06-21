Еще один участок трассы М-4 «Дон» станет платным

СЕГОДНЯ 17:06 2019-06-21T17:06:51+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани станет платным проезд по трассе М-4 «Дон» на участке между 1119 и 1195 километрами. Изменения вступят в силу с 12:00 24 июня 2019 года.

- Автомобилисты, проезжающие по данному участку, должны будут заплатить один раз, вне зависимости от расстояния, при каждом пересечении пункта по взиманию платы, который располагается на 1184-м км трассы, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГК «Автодор».

Тариф для водителей легковых автомобилей составит 140 рублей днем и 70 рублей ночью. Заплатить можно наличными или банковской картой. Для тех, кто заранее установил транспондер T-pass, действует 20%-я скидка. Также есть возможность сэкономить, приобретя абонемент на 20 или 50 поездок. В таком случае, за одну поездку по платному участку придется заплатить 84 и 56 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU